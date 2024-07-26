Учёные предрекли массовое затопление городов из-за таяния ледников

10:33, 26 июля 2024, ПАИ

Затопление городов и вынужденное переселение людей может произойти из-за быстрого таяния ледяных щитов Антарктиды и Гренландии. Учёные призвали детальнее изучить возможности геоинженерии ледников для предотвращения резкого подъёма уровня моря, сообщает издание The Guardian.

По мнению исследователей, даже если глобальное потепление удастся ограничить до 2°C, это может оказаться недостаточным для сохранения ледяного покрова. Если не предпринять срочные меры, уровень моря поднимется на метр к 2100 году, что приведёт к затоплению городов и массовому переселению людей.

Отметим, что в апреле этого года в докладе, представленном на конференции Европейского союза геонаук, подчеркнули необходимость сокращения выбросов углерода.