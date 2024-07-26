Великолукский студент стал победителем веломногодневки «Удмуртская правда»

10:50, 26 июля 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мишанков стал победителем 73-й веломногодневки «Удмуртская правда», которая прошла в Ижевске с 20 по 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Гонка шла на протяжении пяти дней, за которые участники преодолели в общей сложности 531 километр.

Максим Мишанков показал результат 12 часов 44 минуты. На каждом из этапов он находился в начале пелотона, а на четырёх из пяти зашёл в тройку лидеров.

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