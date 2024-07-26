Движение будет временно закрыто на улице Вокзальной в Пскове
Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной будет закрыто с 29 по 31 июля с 9:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Движение закроют в районе здания № 42 при движении от улицы Бастионной в сторону улицы Яна Фабрициуса. Псковичей просят выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.
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