Движение будет временно закрыто на улице Вокзальной в Пскове

11:04, 26 июля 2024, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной будет закрыто с 29 по 31 июля с 9:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Движение закроют в районе здания № 42 при движении от улицы Бастионной в сторону улицы Яна Фабрициуса. Псковичей просят выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.