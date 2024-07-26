Псковский перинатальный центр стал лауреатом конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения России»
Псковский клинический перинатальный центр включен в список лауреатов конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.
Включение в этот престижный список стало возможным благодаря высокому доверию и положительным отзывам пациентов, отметили в комитете.
Оценка проводилась сотрудниками НИИСС и специализированными социологическими организациями во всех регионах России, а также на основе анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках.
«Благодарим пациентов и экспертное сообщество на высокую оценку работы нашей якорной медицинской организации», – заключили в комитете.
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