Псковский перинатальный центр стал лауреатом конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения России»

11:19, 26 июля 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр включен в список лауреатов конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Включение в этот престижный список стало возможным благодаря высокому доверию и положительным отзывам пациентов, отметили в комитете.

Оценка проводилась сотрудниками НИИСС и специализированными социологическими организациями во всех регионах России, а также на основе анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках.

«Благодарим пациентов и экспертное сообщество на высокую оценку работы нашей якорной медицинской организации», – заключили в комитете.