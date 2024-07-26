Грозы и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 27 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 27 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, днём местами пройдут кратковременные дожди и гроза.
Будет дуть восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе порывы ветра достигнут 15–18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, а днём – от +24 до +29.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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