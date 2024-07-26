Коллектив из Себежского района даёт благотворительные концерты в поддержку участников СВО

12:33, 26 июля 2024, ПАИ

Коллектив клуба-библиотеки из деревни Сутоки Себежского района даёт благотворительные концерты в поддержку участников СВО, пишет газета «Призыв».

Коллектив выступает в разных населённых пунктах муниципалитета. В июле они выступили в деревнях Лопатово, Уклеино, Михеево, Старицы. Благодаря концертам удалось собрать деньги, которые будут переданы волонтёрской организации «Узелки Победы» в посёлок Идрица.

Ранее сообщалось, что в Пскове сделают бумажных ангелов в память о погибших детях Донбасса.