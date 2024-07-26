Коллектив из Себежского района даёт благотворительные концерты в поддержку участников СВО
Коллектив клуба-библиотеки из деревни Сутоки Себежского района даёт благотворительные концерты в поддержку участников СВО, пишет газета «Призыв».
Коллектив выступает в разных населённых пунктах муниципалитета. В июле они выступили в деревнях Лопатово, Уклеино, Михеево, Старицы. Благодаря концертам удалось собрать деньги, которые будут переданы волонтёрской организации «Узелки Победы» в посёлок Идрица.
Ранее сообщалось, что в Пскове сделают бумажных ангелов в память о погибших детях Донбасса.
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