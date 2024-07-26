Денис Пушилин – участникам байк-шоу: Изборский холм объединил настоящих патриотов России

12:36, 26 июля 2024, ПАИ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к участникам первого этапа байк-шоу-2024 «Восхождение к Победе». Видеобращение опубликовано в Telegram-канале президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова.

«Рад приветствовать вас на масштабном байк-шоу, которое проходит у священного Изборского холма. Настоящих патриотов России объединило место силы, где собраны земли российских святынь – с берега Чудского озера и реки Великой, с Куликова поля, от стен псковского Крома, с могилы Александра Сергеевича Пушкина, из деревни Чернушки, где совершил свой подвиг Александр Матросов. Здесь есть земля с Сапун-горы, с Малахова кургана, с нашей Саур-Могилы. Частицу легендарного кургана доставили сюда в 2014 году, сразу, когда он был освобожден от украинских боевиков. А теперь к силе и мощи этого холма добавилась победоносная энергетика земли с передовых позиций Донецкой народной республики и Донецкого аэропорта», – сказал он.

Глава ДНР подчеркнул, что с давних времен Изборск завоевал славу оплота российского государствова. «Об этот город-крепость разбивались атаки бесчисленный врагов России. Судьба и история этих мест про то, что русские не сдаются и побеждают во все времена. Такая же судьба и Донбасса, который десять лет назад стал бастионом русского мира. На сгибах Изборского холма в связке времен и поколений торжествует русский дух и русская победа», – подчеркнул он.

Денис Пушилин также высказал уверенность, что сила древней Руси наполняет каждого из присутствующих на Изборском холме. «Для меня очевидно: единство русских людей, которое с 2014 года крепнет год от года, послужит новому витку расцвета России, полной и окончательной победе, которая уже сегодня зреет в наших сердцах и которую мы приближаем всеми силами», – подчеркнул он.

Обращаясь к участникам мотоклуба «Ночные волки», глава ДНР поблагодарил их за пример сплоченности, братства, верности и любви к родине.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов.