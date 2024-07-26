Четыре года колонии получила псковичка за незаконный сбыт «соли»

13:17, 26 июля 2024, ПАИ

Жительницу Пскова осудили за незаконный оборот наркотиков, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что ранее судимая за кражу молодая женщина продала закупщику, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», не менее 0,27 грамма наркотика «соль» (2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он).

В суде псковичка пояснила, что действительно употребляла наркотики, но никаким сбытом не занималась, а заказала наркотик по просьбе знакомой, а затем, подняв закладку, вместе со знакомой употребила его.

Псковский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.