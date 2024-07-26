Правительство РФ утвердило список приложений для обязательной предустановки на гаджеты

13:55, 26 июля 2024, ПАИ

Список российских программ, обязательных для предустановки на планшеты, смартфоны, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 году утвердило Правительство РФ, сообщается на сайте кабинета министров.

Для планшетов и смартфонов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ, в их числе навигаторы, голосовой помощник, поисковик, приложения для доступа к социальным сетям, почтовая служба, мессенджер, «Госуслуги», платёжный сервис «Мир» и RuStore. Браузер, антивирус и офисное ПО должны будут предустанавливаться на моноблоки и компьютеры.

Обязательными для предустановки на телевизоры со Smart TV в правительстве сочли 18 программ, включая приложения для доступа к интернету и соцсетям, а также видеосервисы.