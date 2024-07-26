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Ника Ганич: Путеводитель по Псковской области ждёт большой успех

Автор и идейный вдохновитель проекта «География со вкусом», шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич обратилась к участникам презентации гида по Псковской области, который проходит в медиацентре ПАИ в эти минуты, где собрались несколько десятков представителей туриндустрии региона.

Путеводитель по Пскову и Псковской области. Фото: ПАИ

«Приветствую всех и поздравляю с выходом нового гида по Пскову и Псковской области. Это большое событие. Я предвижу что эти гиды станут появляться в ресторанах, отелях – во всех местах, куда приезжает туристы в Псковскую область. Эту книгу ждёт большой успех, я уверена», – сказала она.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В нашем гиде мы отметили лучших шеф-поваров, лучшие рестораны. Это настоящий туристический ориентир. То есть вы его открываете, и вы видите, куда нужно идти, что нужно смотреть, что нужно пробовать. Также в нашем гиде есть и автомобильные маршруты: это очень актуально сегодня для Псковской области. И конечно же топ-10 лучших десертов Пскова и Псковской области тоже отмечены. Я уверена, что они будут пользоваться популярностью», – рассказала Ника Ганич.

Договорённости о сотрудничестве с Псковской областью губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич достигли в январе на выставке-форуме «Россия». Команда проекта посетила несколько районов области. В гид вошли не только достопримечательности региона, но и отели, рестораны, кофейни, производства и отдельные маршруты для гостей. В книгу включены рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич.

Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на информационном ресурсе в сети «Интернет» «География на вкус».

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