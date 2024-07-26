Праздничный фестиваль единоборств «Отечество» пройдёт в Пскове

15:10, 26 июля 2024, ПАИ

Праздничный фестиваль единоборств «Отечество» в честь Дня города пройдёт в Пскове 27 июля, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

На фестивале пройдут показательные выступления и мастер-классы по боксу, самбо, армрестлингу, кудо, тхэквондо, ушу, а также презентация обучающих программ и выставка оборудования, используемого на занятиях в центре «Воин». Мероприятие состоится на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского с 10:00 до 13:00.

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