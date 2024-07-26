Собаку из Норвегии не пропустили через госграницу в Псковской области

16:09, 26 июля 2024, ПАИ

Собака не прошла ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Питомца перевозили из Норвегии в Россию. Во время проверки выяснилось, что в ветеринарном паспорте собаки нет информации о вакцинации, а последняя вакцинация была проведена 1 марта 2023 года.

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате животного.