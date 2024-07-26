Десять скрывавшихся от военкомата бывших мигрантов обнаружили в Пскове

16:44, 26 июля 2024, ПАИ

Рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Всего удалось проверить 15 мужчин. Среди них было 10 призывного возраста, кто не стоял на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военкомат.

«Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ», – отметили в следственном отделе.