Десять скрывавшихся от военкомата бывших мигрантов обнаружили в Пскове
Рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.
Всего удалось проверить 15 мужчин. Среди них было 10 призывного возраста, кто не стоял на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военкомат.
«Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ», – отметили в следственном отделе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>