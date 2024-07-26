Псковские специалисты представляют регион на Всероссийском съезде наставников в Калуге

17:54, 26 июля 2024, ПАИ

Делегация из Псковской области отправилась в Калугу для участия во Всероссийском съезде наставников. Мероприятие состоится 26-27 июля и ожидается, что в нём примут участие около 350 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От региона на съезде выступят заведующая учебным отделом Псковского областного института квалификации работников образования Наталья Кадрова и старший воспитатель псковского детского сада № 18 «Солнышко» Вера Фаткулина, ставшая победителем в номинации «Лучший наставник» VIII Международного конкурса профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ – 2023».

По словам Натальи Кадровой, информация, полученная на Всероссийском съезде наставников, имеет большое значение для методической службы дошкольных учреждений Псковской области и обязательно будет использована в работе. После завершения съезда Наталья Кадрова планирует применять новые знания и методики в своей работе и делиться ими на методических мероприятиях в регионе. Она также выразила желание узнать о новых требованиях к образу наставника и получить методические рекомендации.

Наталья Кадрова считает обмен опытом одним из главных принципов педагогической работы. «В Псковской области действует региональный методический актив наставников, членом которого я являюсь. В прошлом году курировала пять наставляемых. Это интересный опыт, которым, безусловно, хотела бы поделиться с другими регионами», – отметила она.

На съезде обсудят проект концепции развития наставничества в России до 2030 года и разработают стратегию её реализации. Эти меры впоследствии будут интегрированы в систему подготовки и поддержки молодых специалистов из реального сектора экономики, молодёжной политики и образования. В программу съезда включены проектно-аналитическая сессия, панельные дискуссии, мастер-класс и заседание координационного совета.

Кроме того, будет дан старт Всероссийскому конкурсу лучших практик наставничества «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик». К участию приглашаются российские организации, компании и предприятия из разных сфер деятельности, включая образовательную и социальную, а также государственный и корпоративный секторы. Эти организации могут находиться в любом субъекте РФ. Организатором мероприятия выступает Институт развития профессионального образования при поддержке Министерства просвещения РФ.