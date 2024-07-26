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Происшествия

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Великих Луках

Столкновение двух автомобилей – Lada Granta под управлением 68-летнего мужчины и Chevrolet Captiva под управлением 46-летней женщины – произошло на улице Розы Люксембург у дома № 11 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал водитель Lada. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель Lada пострадал в результате столкновения с кроссовером в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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