Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Великих Луках

18:07, 26 июля 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей – Lada Granta под управлением 68-летнего мужчины и Chevrolet Captiva под управлением 46-летней женщины – произошло на улице Розы Люксембург у дома № 11 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель Lada. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.