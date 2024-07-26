В центре «Соотечественник» встретились с участниками госпрограммы, переехавшими в Псковскую область из трёх стран

19:45, 26 июля 2024, ПАИ

Специалисты центра «Соотечественник» встретились с участниками госпрограммы, переехавшими в Псковскую область за два летних месяца из Казахстана, Туркменистана, Латвии. Об этом ПАИ сообщили в организации.

В рамках встречи обсуждались вопросы оформления необходимых документов и имущества после переселения в регион, трудоустройства, жилищного обустройства, а также меры поддержки. Участники получили всю необходимую контактную информацию от компетентных органов. Присутствующие прошли анкетирование, на основании которого будут сформированы индивидуальные планы адаптации и социализации.

Во встрече принял участие руководитель туркменской общины и студентов в Пскове Янгибай Адамбаев.

Встречи с вновь прибывшими соотечественниками будут проходить ежемесячно на регулярной основе.