Виртуальная экскурсия по Новоржеву прошла в Псковской специальной библиотеке

21:04, 26 июля 2024, ПАИ

В Псковской специальной библиотеке состоялась очередная виртуальная (заочная) экскурсия из цикла «Уездные города Псковской губернии: вчера и сегодня». Читатели библиотеки узнали об истории Новоржева и его окрестностях, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Участники встречи узнали, что такое «бунт пеньки», тактильно изучив его макет, выполненный из натурального материала. Читателям библиотеки рассказали, как связаны крепости Ржева, Заволочья и Новоржева.

Послушав аудиозаписи с частушками в исполнении народного самодеятельного ансамбля «Новоржевские скобари», посетители ознакомились и с культурными традициями Новоржевского района.