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Общество

Виртуальная экскурсия по Новоржеву прошла в Псковской специальной библиотеке

В Псковской специальной библиотеке состоялась очередная виртуальная (заочная) экскурсия из цикла «Уездные города Псковской губернии: вчера и сегодня». Читатели библиотеки узнали об истории Новоржева и его окрестностях, сообщили в пресс-службе библиотеки.

​Виртуальная экскурсия из цикла «Уездные города Псковской губернии» прошла в Псковской специальной библиотеке. Фото: Псковская специальная библиотека

Участники встречи узнали, что такое «бунт пеньки», тактильно изучив его макет, выполненный из натурального материала. Читателям библиотеки рассказали, как связаны крепости Ржева, Заволочья и Новоржева.

Послушав аудиозаписи с частушками в исполнении народного самодеятельного ансамбля «Новоржевские скобари», посетители ознакомились и с культурными традициями Новоржевского района.

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