Гора Соколиха станет основной площадкой празднования 97-й годовщины образования Псковского района

22:08, 26 июля 2024, ПАИ

80-летие освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков и 97-ю годовщину образования Псковского района отметят 27 июля. О запланированных мероприятиях рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«Завтра ждём гостей на наш праздник – 80-летие освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков и 97-ю годовщину образования нашего муниципалитета! Основная площадка. празднования – гора Соколиха! Приготовления идут полным ходом. Смонтирована главная сцена, специалисты проводят настройку оборудования. Установлены фотозоны, монтируются палатки для размещения торговли и ремесленников. Наше «Ветеранское подворье» представит гостям плоды своих трудов. Организуются зоны спокойного отдыха – с семьёй и друзьями можно будет разместиться на мягких пуфах и сене, перекусить и выпить прохладительных напитков», – отметила Наталья Фёдорова.

На мероприятии на Соколихе будут работать детская и патриотическая зоны, территория народных традиций. Праздник начнётся в 13:30 с торжественного шествия гостей. В Псковский район приедут делегации из Республики Беларусь. Концертная программа начнётся в 14:30 и продлится до вечера.