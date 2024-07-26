Посвящённый 83-й годовщине со дня турновской трагедии митинг прошёл в Усвятском районе

22:36, 26 июля 2024, ПАИ

На воинском захоронении у деревни Турное Усвятского района прошёл митинг, посвящённый 83-й годовщине со дня турновской трагедии. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».



Почтить память павших за Родину бойцов приехали заместитель главы Усвятского района Светлана Ермакова, глава Церковищенской волости Олег Козлов, члены поискового отряда «Гвоздика», представители пограничной службы, культуры, ребята из отряда «Юный патриот» Усвятской средней школы, жители и гости Усвятского района и очевидец тех событий, житель Куньинского района Александр Астафьев.

Светлана Ермакова выразила отдельные слова благодарности Александру Астафьеву, автору книги «Бои в верховьях рек Усвяча и Кунья. Июль – август 1941 года» и Валентине Шейкиной, педагогу, краеведу, которые кропотливо по крупицам собирают материалы о Великой Отечественной войне и её участниках.

«На табличке памятника всего три фамилии, а их здесь должно быть намного больше. Нам пока не удалось найти, где захоронены участники того боя. Наша задача – сделать это. 9 мая здесь мы познакомились с великолучанином Юрием Чистовым, который каждый год в этот день проезжает многие километры, посещая братские захоронения. И сегодня Юрий вместе с сыном приехал к турновскому мемориалу», – сказал Олег Козлов.

Память героев почтили минутой молчания.