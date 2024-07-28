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Гастроэнтеролог рассказала о пользе смородины

Смородина обладает противовоспалительными, тонизирующими и кроветворными свойствами. При этом чёрная смородина наиболее полезна: она содержит клетчатку, пектиновые вещества и витамины С и Е, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.

Что смородина полезна, известно давно, заметила Людмила Сухорукова. Смородина оказывает благотворное влияние на работу основных систем организма. Но особенно ценной для здоровья является чёрная смородина. В ней содержатся клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенолы.

«Благодаря такому составу эту ягоду используют в качестве противовоспалительного, тонизирующего, витаминного, кроветворного, сосудорасширяющего, кровоочистительного, мочегонного и потогонного средства», – подчеркнула Людмила Сухорукова.

Врач-гастроэнтеролог отмечает, что смородина положительно влияет на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы и надпочечников, а также укрепляет иммунитет. Эту ягоду рекомендуют при сахарном диабете, атеросклерозе, малокровии, гипертонии и даже радиационном поражении.

Людмила Сухорукова также отметила пользу смородины вне зависимости от её цвета. Так, красная смородина содержит антиоксиданты, витамин А, витамины группы В и фитостеролы. Она полезна для сердечно-сосудистой системы, а сок из красной смородины помогает снизить температуру и снять лихорадку, особенно у детей.

Белая смородина, по словам специалиста, наименее аллергенна среди всех видов этой ягоды. Также она содержит антиоксиданты, витамины группы B и фитостеролы и способствует уничтожению микробов и снятию воспалений.

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