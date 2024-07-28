День Крещения Руси отмечают православные россияне 28 июля

11:15, 28 июля 2024, ПАИ

День Крещения Руси отмечают православные россияне сегодня, 28 июля, сообщает calend.ru.

День Крещения Руси – государственный праздник в России, который был учреждён в 2010 году. Его появление закреплено федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Этот праздник посвящён одному из ключевых событий в истории Руси – провозглашению христианства государственной религией в 988 году.

Для этого праздника выбрали дату 28 июля – день памяти равноапостольного князя Владимира, которого также называют Владимиром Красное Солнышко. Он был внуком княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить любовь и уважение к христианской вере своему потомку.