Пенсионер госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пустошке

12:16, 28 июля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил наезд на пенсионера. ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Октябрьской в Пустошке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.