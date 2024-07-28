Пенсионер госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пустошке
Водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил наезд на пенсионера. ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Октябрьской в Пустошке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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