«Это ваш праздник». Двум псковичкам вручили знаки «Почётный гражданин города Пскова»

12:32, 28 июля 2024, ПАИ

По многолетней традиции в Дни города в торжественной и очень волнующей обстановке вручается главная награда Пскова.

Зелёный театр 27 июля был практически полон – и это несмотря на субботу, традиционный дачный день.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



































































































«Дача дачей, а душе ещё и праздник нужен, – поделилась перед началом торжества псковичка Валентина Дерябина. – Так приятно побывать на концерте, увидеть новых почётных граждан. Какие же хорошие события произошли в нашем городе: открыли новое колесо обозрения, целый парк новых аттракционов, говорят, губернатор с главой города уже прокатились. С нетерпением жду внуков из Мурманска: приедут – обязательно с ними проедусь, мне возраст не помеха».

Розы для почётных граждан

В центре зала собрались почётные граждане, удостоенные этой награды в минувшие годы: Николай Мишуков, Анатолий Мультах, отец Олег Тэор, Иван Дитрих, Николай Дубик, Раиса Кузина, Виктор Почернин, Виктор Аксёнов и Андрей Царёв. Всем им под аплодисменты вручили по розе.

После исполнения вокальной группы «Саморезы» песни «Россия начинается здесь» на сцену вышел сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии. На сцену внесли флаги Российской Федерации и Пскова. После исполнения гимна страны началось вручение наград.

Первым горожан поприветствовал глава Пскова Борис Елкин.

«С днём рождения родного, любимого города! Многое сделано в Пскове, но ещё очень многое предстоит сделать. Но без вас, дорогие псковичи, это сделать невозможно. Это ваш праздник, и поздравляю вас с этим праздником», – сказал он.

Решение Думы

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в своём приветствии отметил, что продолжаются традиции предков. «Поэтому граждан чествуем в этот день, когда город практически был стёрт с лица земли. Псковичи восстановили его. Сегодня работают предприятия, организации. Но самое главное – это псковичи, трудящиеся, которые работают на благо города»,– сказал он.

Александр Гончаренко зачитал решение гордумы: «За выдающиеся заслуги в развитии города, получившие широкое общественное признание в городе Пскове и за его пределами, присвоить звание «Почётный гражданин города Пскова» заслуженному мастеру спорта Российской Федерации, 55-кратной чемпионке мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой и заведующей кардиологическим отделением Псковской городской больницы Ирине Вязьменовой».

Под аплодисменты зрителей Борис Елкин вручил нагрудные знаки и дипломы почётного гражданина и ленты почёта двум хрупким, но таким сильным, умудрённым жизненным опытом и душевной стойкостью женщинам – доктору и мировой рекордсменке.

Затем он вручил медали «За заслуги перед Псковом» директору Псковского педагогического комплекса Любови Николаевой и директору городского культурного центра Елене Голубевой.

За кулисами

После окончания торжественной церемонии главные виновницы торжества Любовь Екшикеева и Ирина Вязьменова, которых за кулисами обнимали и поздравляли близкие и родные, поделились своими эмоциями с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это очень и очень почётная награда, жизнь в Пскове прекрасна и почётна для меня вдвойне, – сказала титулованная спортсменка Любовь Екшикеева. – Я очень благодарна командованию дивизии, которое поддерживает спортсменов-парашютистов, стремящихся заниматься спортом, достигать высокого уровня. И все наши победы и достижения – только во славу города Пскова».

Сдерживая волнение, врач-кардиолог, спасшая сотни жизней, сказала, что чувствует гордость, воодушевление и душевный трепет, заметив, что её «так никогда не награждали».

«Честно, я ни к чему такому не стремилась, просто работала, – призналась Ирина Вязьменова. – Я в медицине более 40 лет и всё время работала в кардиологии, и вообще моей целью было помочь больным, вылечить их, спасти. За поддержку благодарю администрацию больницы и коллектив отделения. Потому что в одиночку работать нельзя, только в коллективе».