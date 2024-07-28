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Общество

«Это ваш праздник». Двум псковичкам вручили знаки «Почётный гражданин города Пскова»

По многолетней традиции в Дни города в торжественной и очень волнующей обстановке вручается главная награда Пскова.

Фото здесь и далее: Андрей Кокшаров

Зелёный театр 27 июля был практически полон – и это несмотря на субботу, традиционный дачный день.

  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Праздничный концерт в честь Дня города Пскова
    Фото: Андрей Кокшаров

«Дача дачей, а душе ещё и праздник нужен, – поделилась перед началом торжества псковичка Валентина Дерябина. – Так приятно побывать на концерте, увидеть новых почётных граждан. Какие же хорошие события произошли в нашем городе: открыли новое колесо обозрения, целый парк новых аттракционов, говорят, губернатор с главой города уже прокатились. С нетерпением жду внуков из Мурманска: приедут – обязательно с ними проедусь, мне возраст не помеха».

Розы для почётных граждан

В центре зала собрались почётные граждане, удостоенные этой награды в минувшие годы: Николай Мишуков, Анатолий Мультах, отец Олег Тэор, Иван Дитрих, Николай Дубик, Раиса Кузина, Виктор Почернин, Виктор Аксёнов и Андрей Царёв. Всем им под аплодисменты вручили по розе.

После исполнения вокальной группы «Саморезы» песни «Россия начинается здесь» на сцену вышел сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии. На сцену внесли флаги Российской Федерации и Пскова. После исполнения гимна страны началось вручение наград.

Первым горожан поприветствовал глава Пскова Борис Елкин.

«С днём рождения родного, любимого города! Многое сделано в Пскове, но ещё очень многое предстоит сделать. Но без вас, дорогие псковичи, это сделать невозможно. Это ваш праздник, и поздравляю вас с этим праздником», – сказал он.

Решение Думы

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в своём приветствии отметил, что продолжаются традиции предков. «Поэтому граждан чествуем в этот день, когда город практически был стёрт с лица земли. Псковичи восстановили его. Сегодня работают предприятия, организации. Но самое главное – это псковичи, трудящиеся, которые работают на благо города»,– сказал он.

Александр Гончаренко зачитал решение гордумы: «За выдающиеся заслуги в развитии города, получившие широкое общественное признание в городе Пскове и за его пределами, присвоить звание «Почётный гражданин города Пскова» заслуженному мастеру спорта Российской Федерации, 55-кратной чемпионке мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой и заведующей кардиологическим отделением Псковской городской больницы Ирине Вязьменовой».

Под аплодисменты зрителей Борис Елкин вручил нагрудные знаки и дипломы почётного гражданина и ленты почёта двум хрупким, но таким сильным, умудрённым жизненным опытом и душевной стойкостью женщинам – доктору и мировой рекордсменке.

Ирина Вязьменова получила заслуженную награду

Главной награды Пскова также удостоена Любовь Екшикеева

Затем он вручил медали «За заслуги перед Псковом» директору Псковского педагогического комплекса Любови Николаевой и директору городского культурного центра Елене Голубевой.

Медаль «За заслуги перед Псковом» вручили Любови Николаевой

Медали «За заслуги перед Псковом» также удостоена Елена Голубева

За кулисами

После окончания торжественной церемонии главные виновницы торжества Любовь Екшикеева и Ирина Вязьменова, которых за кулисами обнимали и поздравляли близкие и родные, поделились своими эмоциями с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это очень и очень почётная награда, жизнь в Пскове прекрасна и почётна для меня вдвойне, – сказала титулованная спортсменка Любовь Екшикеева. – Я очень благодарна командованию дивизии, которое поддерживает спортсменов-парашютистов, стремящихся заниматься спортом, достигать высокого уровня. И все наши победы и достижения – только во славу города Пскова».

Сдерживая волнение, врач-кардиолог, спасшая сотни жизней, сказала, что чувствует гордость, воодушевление и душевный трепет, заметив, что её «так никогда не награждали».

«Честно, я ни к чему такому не стремилась, просто работала, – призналась Ирина Вязьменова. – Я в медицине более 40 лет и всё время работала в кардиологии, и вообще моей целью было помочь больным, вылечить их, спасти. За поддержку благодарю администрацию больницы и коллектив отделения. Потому что в одиночку работать нельзя, только в коллективе».

Лариса Малкова
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