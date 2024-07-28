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Александр Котов: Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества России

С Днём Военно-Морского Флота поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов: «Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества России». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые офицеры, матросы и ветераны морской службы! Дорогие жители Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота Российской Федерации! Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества нашей страны. Во все исторические эпохи российские моряки верой и правдой служили Отечеству, стояли на страже национальных интересов, защищали страну и сограждан», – подчеркнул Александр Котов.

Он заметил, что блистательные победы русского флота вошли в героическую летопись ратного дела как образцы военного таланта флотоводцев и самоотверженности моряков.

«Сегодня Военно-морской флот России в боевом режиме выполняет задачи обеспечения обороны и безопасности государства. Многовековые традиции офицеров и матросов – храбрость, преданность присяге и верность Родине – продолжает нынешнее поколение военных моряков. Слава героям! Слава Военно-морскому флоту России! С Днём ВМФ!» – заключил спикер регионального парламента.

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