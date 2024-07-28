Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 29 июля

15:03, 28 июля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 29 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют ливни, днём – кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью будет дуть ветер юго-западных направлений, днём – северных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +17 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.