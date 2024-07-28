Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников

15:39, 28 июля 2024, ПАИ

Мошенники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в июле в Пскове неизвестные звонили четырём пользователям «Госуслуг». Они представлялись сотрудниками разных операторов и Пенсионного фонда. Под предлогом необходимости продлить договор обслуживания сим-карты или провести индексацию пенсии, а также выплатить компенсацию злоумышленники незаконно получили доступ к личным кабинетам собеседников и заблокировали их учётные записи.

Как выяснилось, ничего не подозревающие жители города сообщили злоумышленникам, которые им звонили, свои персональные данные и коды из СМС. Потерпевшие обратились в полицию за помощью. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего.