Трое из четырёх псковичей считают, что за изменой должен следовать развод

16:08, 28 июля 2024, ПАИ

Трое из четырёх псковичей считают, что за изменой должен следовать развод, сообщает SuperJob.

Каждый девятый пскович, у которого есть опыт семейной жизни, признался в неверности. Результаты опроса показали, что мужчины изменяют в два раза чаще женщин – 15 и 7 % соответственно.

Основные причины измен – это семейные проблемы (18 %) и жажда новых впечатлений (13 %). 10 % опрошенных признались, что на измену их толкнула влюблённость или физиология. При этом мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и говорят, что так они мстят своим мужьям.

Жители Пскова довольно категоричны в отношении изменщиков. 75 % опрошенных считают, что преданной стороне следует прекратить отношения: 38 % абсолютно в этом уверены, а ещё 37 % склоняются к такому мнению. Мужчины более категоричны в своих суждениях, несмотря на то что среди них больше тех, кто изменяет: они чаще выступают за развод после измены.