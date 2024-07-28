В псковской инфекционке прошёл день открытых дверей

17:47, 28 июля 2024, ПАИ

Накануне Международного дня борьбы с гепатитом Псковская областная инфекционная клиническая больница провела день открытых дверей, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Участники дня открытых дверей побывали в типовом инфекционном боксе, где проходит лечение пациентов с гепатитами. Они смогли увидеть диагностические приборы, используемые для постановки точного диагноза и контроля за состоянием больных, информационно-методические материалы, а также дорогостоящие лекарственные препараты, которые жизненно необходимы для терапии.

«‍Специалисты подробно рассказали присутствующим об особенностях лечения гепатита в инфекционной больнице. В больнице сформировано диспансерное динамичное наблюдение за пациентами. Такие пациенты проходят осмотр у специалиста и обследование раз в полгода. За время подобной диспансеризации пациенту назначаются такие исследования, как лабораторная диагностика крови, эластография (фиброскан), УЗИ брюшной полости и другие. Список может расширяться при необходимости», – отметили в комитете.

При соответствующих показаниях по результатам исследований пациенту рекомендуется госпитализация в инфекционный стационар для дальнейшего наблюдения и лечения с возможностью последующего снятия с учёта.

Также в этот день можно было получить консультацию врача-инфекциониста.