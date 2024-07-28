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Спорт

ФК «Луки-Энергия» одержал победу впервые за два месяца

ФК «Луки-Энергия» на своём поле одержал победу над петербургским «Динамо» со счётом 3:1 в рамках 16-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Перерыв после первой половины первенства Второй лиги пошёл на пользу команде Сергея Осадчука. В 16-м туре на своём поле великолучане обыграли петербургское «Динамо» со счётом 3:1.

Фото: Елена Костюкович

Уже на восьмой минуте великолукская команда сумела «обокрасть» динамовцев в середине поля и провести быструю контратаку, которая завершилась голом в исполнении Маневела Агароняна.

Снова в начале, но уже второго тайма великолучане удвоили преимущество стараниями капитана команды Артёма Егорова.

После этого великолучане немного прижались к воротам, за что получили ответ на 73-й минуте от Алексея Казаринова. Но в итоге это стало даже плюсом. После пропущенного гола «Луки» встрепенулись и наконец вновь добрались до чужих ворот, а уже там после подачи с розыгрыша углового в нужное время и в нужном месте оказался Евгений Фетисов, отправивший третий мяч в сетку гостей с берегов Невы.

Таким образом, команда «Луки-Энергия» одерживает третью победу в сезоне и скидывает с себя серию из семи матчей без побед кряду (два месяца). Кроме того, великолучане забили три мяча в одном матче Второй лиги, а также выиграли с разницей больше чем один гол впервые с 30 октября прошлого года.

В таблице заработанные три очка пока никак не влияют на положение великолучан – всё так же 14-е место.

На следующую игру великолучане отправятся в Псков, чтобы сыграть в первом раунде Кубка России по футболу. Матч состоится в ближайшую среду. Начало в 19:00.

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