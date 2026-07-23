Псковский вратарь Баринов вошёл в символическую сборную ЮФЛ по итогам первого круга

17:51, 23 июля 2026, ПАИ

Вратарь футбольного клуба «Псков» Владислав Баринов, выступающий в Юношеской футбольной лиге Северо-Запад до 16 лет, вошёл в символическую сборную турнира по итогам первого круга. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Он стал единственным футболистом из Псковской области, кто попал в символическую сборную лиги. Команда с Бариновым в составе занимает четвёртое место и имеет в активе 15 очков. Псковский коллектив одержал пять побед и потерпел четыре поражения.

Сезон в ЮФЛ возобновится 15 августа. Псковский коллектив в этот день сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».

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