Псковский вратарь Баринов вошёл в символическую сборную ЮФЛ по итогам первого круга
Вратарь футбольного клуба «Псков» Владислав Баринов, выступающий в Юношеской футбольной лиге Северо-Запад до 16 лет, вошёл в символическую сборную турнира по итогам первого круга. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Он стал единственным футболистом из Псковской области, кто попал в символическую сборную лиги. Команда с Бариновым в составе занимает четвёртое место и имеет в активе 15 очков. Псковский коллектив одержал пять побед и потерпел четыре поражения.
Сезон в ЮФЛ возобновится 15 августа. Псковский коллектив в этот день сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».
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