Чемпионат СЗФО по футболу пройдёт в четыре круга

12:24, 23 июля 2026, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужчин пройдёт с участием трёх команд в четыре круга. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

За победу в турнире поборются две команды из Псковской области – «Псков» и «Луки-Энергия – 2». Ещё один участник – «Динамо-Карелия».

Игры турнира стартуют 12 августа и завершатся 11 октября. В рамках наиболее дальних выездов команды гостей проведут с хозяевами два матча за два дня.

Чемпион СЗФО примет участие в финальном турнире Третьей лиги, в котором сыграют лучшие любительские команды страны. Кроме того, в соревновании учреждена награда лучшему игроку месяца. Она будет вручаться по итогам августа, сентября и октября.

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