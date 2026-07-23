Псковские футболистки отправились в Волгоград на финал всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

11:56, 23 июля 2026, ПАИ

Футболистки клуба «Псков» отправились в Волгоград, где с 24 по 29 июля пройдёт финал всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского клуба.

В турнире среди команд 2011–2012 годов рождения дивизиона «Виктория», посвящённом памяти Н. П. Симоняна, примут участие 16 сильнейших коллективов со всей страны – победители региональных этапов.

На групповом этапе соперницами псковичек станут команды «Зенит-Волгоград», «Волна» из Саратовской области, а также подмосковный «Авангард». В первом матче 24 июля «Псков» сыграет с «Волной».

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