Три псковских боксёра примут участие во Всероссийской спартакиаде
Три псковских боксёра, воспитанника спортшколы «Олимп», примут участие в II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта. Соревнования пройдут в Челябинске с 3 по 8 августа, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Псковскую область представят Артур Кулаков, Мурат Юлдашев и Лидия Шутова. Отметим, что недавно Кулаков и Шутова стали медалистами всероссийской универсиады.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов, которые разыграют медали в семи мужских и шести женских весовых категориях.
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