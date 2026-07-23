Три псковских боксёра примут участие во Всероссийской спартакиаде

11:02, 23 июля 2026, ПАИ

Три псковских боксёра, воспитанника спортшколы «Олимп», примут участие в II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта. Соревнования пройдут в Челябинске с 3 по 8 августа, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Псковскую область представят Артур Кулаков, Мурат Юлдашев и Лидия Шутова. Отметим, что недавно Кулаков и Шутова стали медалистами всероссийской универсиады.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов, которые разыграют медали в семи мужских и шести женских весовых категориях.

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