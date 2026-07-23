Финальный этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт 1 августа

11:12, 23 июля 2026, ПАИ

Финальный этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Печорах 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В рамках пятого этапа областного кубка состоится первенство Печорского округа по кроссу. Оно будет посвящено Дню физкультурника. Сразу после соревнований организаторы наградят медалистов общего зачёта Летнего регионального кубка.

В рамках кросса разыграют медали в десяти возрастных группах на дистанциях 500, 1 000, 2 000 и 3 000 метров. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 31 июля.

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