Псковские байдарочники поучаствуют во Всероссийской спартакиаде учащихся

11:54, 23 июля 2026, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника», примут участие во Всероссийской спартакиаде учащихся по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут в Энгельсе с 24 по 27 июля. Об этом сообщается на личной странице тренера Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте».



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»







Воспитанник Семёнова – Дмитрий Остренко будет выступать в байдарке-одиночке и попробует свои силы на дистанциях 200 и 1 000 метров.

Кроме того, подопечные Григория Захарова – байдарочники Сергей Волочковский и Илья Пайст – будут выступать на турнире в двойке на дистанциях 200 и 500 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».