Псковские байдарочники поучаствуют во Всероссийской спартакиаде учащихся
Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника», примут участие во Всероссийской спартакиаде учащихся по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут в Энгельсе с 24 по 27 июля. Об этом сообщается на личной странице тренера Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»
Воспитанник Семёнова – Дмитрий Остренко будет выступать в байдарке-одиночке и попробует свои силы на дистанциях 200 и 1 000 метров.
Кроме того, подопечные Григория Захарова – байдарочники Сергей Волочковский и Илья Пайст – будут выступать на турнире в двойке на дистанциях 200 и 500 метров.
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