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Спорт

Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу»

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу», которые прошли в Москве 27 июля. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Максимальная высота, которая покорилась псковичке, составила 1,91 метра.

Первой в очередной раз в этом сезоне стала Мария Кочанова, преодолевшая высоту 1,94 метра с первой попытки. Замкнула тройку лидеров Дарья Слепова. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла четвёртое место.

Подробнее об участии Натальи Спиридоновой в соревнованиях читайте в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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