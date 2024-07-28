Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу»

18:26, 28 июля 2024, ПАИ

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу», которые прошли в Москве 27 июля. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Максимальная высота, которая покорилась псковичке, составила 1,91 метра.

Первой в очередной раз в этом сезоне стала Мария Кочанова, преодолевшая высоту 1,94 метра с первой попытки. Замкнула тройку лидеров Дарья Слепова. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла четвёртое место.

Подробнее об участии Натальи Спиридоновой в соревнованиях читайте в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».