«Псковская уха» на прежней высоте

14:50, 29 июля 2024, ПАИ

В 19-й раз в Пскове прошёл рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2024». Традиционно это мероприятие проводится в рамках празднования Дня города Пскова. 80 лет назад наш город был освобождён Советской армией от немецко-фашистских захватчиков. И организаторы, и участники соревнований серьёзно подготовились – и фестиваль удался: интересная и насыщенная программа, красивые кубки и медали, многочисленные подарки спонсоров, а главное, рыба клевала и ловилась…

Программа традиционная

Ранним утром 27 июля на левом берегу реки Великой на широкой зелёной поляне неподалёку от городского пляжа собралось 112 участников и не менее двухсот болельщиков и болельщиц в лице мам и пап, дедушек и бабушек, друзей и подруг рыболовов. На этих фестивалях всегда происходят встречи старых друзей и завязываются новые знакомства.

Много собралось участников, но до прошлогоднего рекорда (117 человек) чуть не дотянули. В программе фестиваля были соревнования по ловле рыбы в трёх номинациях (поплавочная удочка, спиннинг и донная удочка (фидер), беспроигрышная лотерея и, конечно же, уха.

Обладательнице кубка «Псковской ухи – 2024» – три года!

Дети до 12 лет соревновались отдельно (только поплавок), и им было уделено главное внимание. При регистрации каждый ребёнок получил бейсболку, ведёрко для рыбы, прикормку и пакетик с насадкой, а также, как, впрочем, и всем участникам, им были вручены вымпелы, значки и магнитики с ярким логотипом фестиваля «Псковская уха – 2024». Взрослым помощникам по правилам фестиваля разрешалось помогать насаживать червя на крючок и снимать рыбу с крючка, а вот заброс, ловлю, подсечку и выуживание рыбы должен был осуществлять сам ребёнок.

Наше подрастающее поколение соревновалось в течение одного часа (учитывались и возраст, и жаркая погода). На фоне общего праздничного настроения окружающих у юных рыболовов чувствовались и решительность, и волнение. Не меньше волновались и сопровождающие их взрослые. В 9:30 был дан старт соревнованиям, ровно через час определились победитель и призёры. Я прошёл по берегу, пожелал всем «ни хвоста, ни чешуи», с разрешения хозяев заглянул в каждое ведёрко, выдающиеся уловы и их обладателей сфотографировал. И все без исключения с удовольствием фотографировались со своей добычей.

Не у всех получалось одинаково хорошо, но нос никто не вешал, хотя были и откровенно неудачные участки реки, густо затянутые тиной и заросшие травой, доставшиеся по жребию. Повстречал несколько юных знакомых по прошлогоднему фестивалю – Диану Сманцерову, победительницу «Псковской ухи – 2023», с её командой в лице мамы Елены Владимировны и легендарного деда, известного псковского спортсмена-рыболова Владимира Михайловича Кузякина, и прошлогодних призёров – брата и сестру Бестужевых (десятилетний Даниил – второе место, четырёхлетняя Эвелина – третье место).

И сегодня в их ведёрках тоже плескалось по несколько плотвичек, окушков и уклеек, но заслуженные юные рыболовы, к их огромному сожалению, на этот раз до призовых мест не добрались.

Удивительную победу одержала команда Александры Алексеевой. За десять минут до окончания детских соревнований я разговаривал с Сашей, мамой Леной и папой Александром: в их семейном ведёрке было три рыбки, и такого улова, по моим наблюдениям, не хватило бы даже для получения призов.

Дошёл я до самого последнего юного спортсмена, выбрался на дорогу – пора было возвращаться к судейскому столику, к месту взвешивания. И тут меня позвала судья Людмила, попросила вернуться, вновь спуститься к воде и подойти к Саше Алексеевой. «Да это точно чемпионский улов. Поздравляю! Как вам удалось?» – я был искренне удивлён.

В ведёрке Алексеевых не просто прибавилось рыбы, а самой крупной рыбы на всей детской линии. И не одна рыбинка прибавилась, а сразу три беребринки (густеры) – и каждая под сто граммов весом. Как дружной команде удалось привлечь внимание к своей приманке целой стайки крупных рыб, остаётся тайной. Но результат действительно оказался победным: семь рыбин, из которых четыре беребринки, общим весом 424 грамма. Но даже не победный улов удивителен, а возраст обладательницы кубка «Псковской ухи – 2024»: рыбачке Сашеньке Алексеевой… три года! И это новый рекорд всех псковских фестивалей.

Второе место занял Егор Галамбица (215 граммов), на третьем месте ещё одна представительница прекрасной половины человечества, Варвара Минина (147 граммов). Обоим по десять лет. Чемпионку и призёров наградили яркими, красивыми кубками и медалями и одарили кучей полезных и ценных подарков, среди которых и игрушки, и рыболовные снасти, и подарочные сертификаты, и многое другое.

«За волю к победе!»

Проходя вдоль берега реки Великой по детской линии, я встретил юного рыболова по имени Тимур, одетого в яркую футболку с изображением на ней большой щуки. Я его похвалил за правильную форму одежды и уверил, что он обязательно такую рыбу поймает. И надо же, именно так и случилось. И щуку поймал, и завоевал почётный приз фестиваля «За волю к победе». Десятилетний Тимур, завершив соревнование в детской группе и заняв там седьмое место, тут же сменил поплавочную удочку на спиннинг. И за оставшееся время успел посостязаться и со взрослыми, показав неплохой результат. Его щука потянула на 319 граммов (как утверждает главный судья соревнований Игорь Иванов, её длина была ровно 40 см).

«Вчера я с папой именно в этом месте тренировался, и у меня два раза щука откусила приманку. А сегодня я её выловил!» – с огромной радостью и гордостью рассказал о своём успехе Тимур. Таким подрастающим рыболовным поколением можно гордиться. Хороший спортсмен из Тимура Тюрина должен получиться.

Главный ингредиент псковской ухи!

После взвешивания уловов рыба, пойманная юными спортсменами, была отпущена в родную стихию. Не вся рыбка уплыла (всё же очень жаркая погода сказалась), но стремление к доброму поступку было замечено у каждого рыболова. А потом была уха – настоящая, псковская, как всегда, из ершей и судаков. Вымыв руки и сменив удочки на чашки и ложки, дети и их команды поддержки первыми с удовольствием отведали настоящее рыбацкое блюдо из свежайшей рыбы, ещё вчера плававшей в Псковском и Чудском озёрах.

Забегая вперёд, скажу, что уха, приготовленная усилиями и стараниями организаторов фестиваля (Бориса Пивоварова, Сергея Сарафанова и Дениса Кузнецова), а это ни много ни мало 400 порций, была съедена вся до последней капли. Были накормлены и рыболовы, и все присутствовавшие на этом празднике, голодным никто не остался.

Уха была всегда, все девятнадцать лет, все девятнадцать раз. На первых фестивалях её готовили на костре здесь же, на берегу, но желающих отведать рыбацкое блюдо с каждым годом становилось всё больше и больше, и походный котелок давно переехал на серьёзную кухню. Но вкус псковской ухи стал только лучше, потому что те люди, которые её ежегодно готовят, вкладывают туда главный ингредиент – свою душу.

Щедрые и оригинальные…

Взрослым рыболовам-спортсменам соревноваться пришлось дольше – три часа, и уловы оказались, естественно, повесомее. В номинации «Спиннинг» победил Роман Селиховский (600 граммов), в «Поплавке» – Андрей Дмитриев (3106 граммов), в «Донке» – Николай Колыбалов (394 граммов). Приз за самую крупную рыбу завоевал наш гость из Сыктывкара Иван Шариков (щука весом 532 грамма). Все победители и призёры были также награждены кубками и медалями организаторов фестиваля и подарками спонсоров. В этом году спонсоры оказались особенно щедрыми и даже оригинальными. Так, например, один из псковских банков в пакет с традиционными подарками (с сувенирами, буклетами, картами и пр.) для всех взрослых победителей и призёров положил и вкусные напитки.

Что-то надо менять…

Фестивали «Псковская уха» имеют уже давние устоявшиеся традиции и демократичные правила соревнований. Но вот над правилами и их усовершенствованием на будущее организаторам, наверное, надо подумать.

Несколько взрослых членов семейных команд, мамы и папы юных рыболовов, мне высказали, что не очень интересно соревноваться, когда заранее известно, что победит обязательно кто-нибудь из детей или внуков серьёзных и опытных рыболовов-спортсменов. Во всяком случае, победители последних трёх фестивалей – дети именно из таких семей, где папа или дедушка – и сопровождающий, и помощник, и тренер семейной команды. И простым рыболовам, естественно, за ними не угнаться. С улыбкой даже предлагают на фестивале для таких команд организовывать отдельную лигу «суперотцов» и «супердедушек»: пусть между собой и соревнуются.

И ещё встретилось несколько очень расстроившихся юных рыболовов: им достались такие участки реки, что там не то что рыбу поймать нельзя было, но даже забросить удочку нормально не получалось. Да, это жребий, но когда он исключает вероятность поимки рыбы почти на 100 %, надо что-то менять, иначе мы потеряем будущего рыболова-спортсмена, а сам юный рыболов потеряет веру в справедливость, что ещё более важно.

Большая ложка дёгтя

Ещё хуже обстояли дела у детей на участках с номерами 29, 30 и 31. Да, там было куда забросить удочку и даже были привлекательные заводинки среди кувшинок и другой водной растительности. Но на самом берегу находиться было очень неприятно. Со стороны Псковской областной больницы из-под дороги сочится неизвестно что. Грязное и даже топкое, очень некомфортное место досталось троим участникам. По незнанию я попытался скрасить ситуацию и пошутить, что это родник пробивается из-под берега. Мне же одна из мам сразу задала резонный вопрос: а почему он такой вонючий? Не знаю, смогли ли эти участники дотерпеть до конца соревнований в такой несоревновательной атмосфере, но течёт там что-то очень и очень неприятное – и прямиком в Великую.

Я попытался подойти к рыболовам в этих местах, но в своих туфлях так и не смог этого сделать. А ведь мы знаем и видим, как всегда красиво и даже элегантно одеваются на фестиваль и взрослые, и особенно детвора. А тут… Такие участки вполне можно было бы и исключить.

Но главная претензия и участников этих трёх секторов, и меня лично совсем не к организаторам фестиваля, а к надзорным органам. Что и почему сочится из-под высокого берега и многочисленными струйками стекает напрямую в реку Великую? Рядом, в тридцати шагах, наверху – церковь Климента Папы Римского, чуть дальше, через дорогу, сразу за забором, – морг Псковской областной больницы. Внизу у реки вонь невообразимая. В ста метрах выше по течению – городской пляж, в трёхстах метрах ниже по течению – ресторан на воде, неподалёку от этого зловония установлена предупредительная табличка ярко-красного цвета «Внимание! Вода загрязнена. Купаться опасно для здоровья». Получается, что об этой проблеме всем известно. А когда устранять начнём?

Спасибо! И до встречи

В 19-й раз прошёл фестиваль. И все эти годы главным инициатором, координатором и организатором рыболовных праздников были и есть председатель Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов с единомышленниками. При поддержке городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи все фестивали прошли ярко, интересно и полезно.

Спасибо огромное всем участникам фестиваля «Псковская уха – 2024», организаторам и спонсорам. Всё было на высоте. До встречи в следующем году!