«Псковская уха – 2023» – 18-й фестиваль рыболовов

15:50, 26 июля 2023, ПАИ

В прошедшие Дни города Пскова (21-23 июля) берега рек Великой и Псковы активно посещались псковичами и гостями города в местах проведения мероприятий. Особенно празднично и многолюдно было в субботу ранним утром на левом берегу реки Великой, где проводился традиционный рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2023».

Рекордная популярность фестиваля

На зелёной лужайке рядом с церковью Климента Папы Римского собралось, пожалуй, рекордное количество участников фестиваля за все годы его проведения. Только зарегистрированных рыболовов оказалось 117 (в 2022 году – 104 человека), а если к ним прибавить многочисленных помощников, болельщиков, организаторов и спонсоров, то участников фестиваля было не менее 250 человек.

В этом году традиции псковских рыболовов исполнилось ровно 20 лет. Первый фестиваль состоялся в 2003 году и с тех пор проводился ежегодно в дни празднования освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Исключением стали лишь 2020 и 2021 годы по всем известной причине. В 18-й раз прошёл фестиваль, и все эти годы главным инициатором, координатором и организатором рыболовных праздников были и есть председатель федерации рыболовного спорта Игорь Иванов и его единомышленники. При поддержке городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи все фестивали прошли ярко, интересно и полезно.

Диана и Эвелина – покорительницы реки Великой

По программе фестиваля первыми выявляли победителей среди юных рыболовов в возрасте до 12 лет. Для детей организаторы выделили самые удобные места на берегу реки, распределённые по жребию, а соревнование проходило в течение часа по очень демократичным правилам. Ловить разрешалось только на одну поплавочную удочку, оснащённую только одним крючком. Можно было пользоваться любыми прикормками и насадками. При регистрации каждый ребёнок получил бесплатно ведёрко для рыбы, прикормку и пакетик с насадкой, а также, как, впрочем, и всем участникам, им были вручены вымпелы, значки и магнитики с ярким логотипом фестиваля «Псковская уха – 2023». Взрослым разрешалось помогать насаживать червя на крючок и снимать рыбу с крючка. А вот заброс, ловлю, подсечку и выуживание рыбы должен был осуществлять сам ребёнок.

Старт был дан в 9:30, а в 10:30 уже стал известен победитель. Первое место и кубок фестиваля завоевала шестилетняя Диана Сманцерева и её команда поддержки: мама, папа и дедушка. Капитан и тренер этой дружной семейной команды – дедушка юной чемпионки – псковский рыболов-спортсмен, кандидат в мастера спорта Владимир Кузякин. Я был неподалёку и наблюдал за работой семейной команды. И хотя эмоции били через край, но действия каждого члена команды были слаженными и точными: Диана по команде дедушки подсекала и выуживала рыбу, папа, Артём Сергеевич, ещё в воздухе ловил рыбу двумя руками, отцеплял с крючка и передавал маме. Елене Владимировна, в свою очередь, убирала улов в ведёрко, Владимир Михайлович в это время успевал забросить в воду очередную порцию прикормки и насадить на крючок свежего червячка. «Мы сделали определённые выводы и провели работу над ошибками фестиваля прошлого года. И результат оправдал наши ожидания», – объяснил успешное выступление своей внучки Владимир Михайлович. В прошлом году Диана заняла лишь пятое место и до четвёртого ей не хватило всего… одного грамма. Да и до призового третьего места ей тоже было очень близко – 11 граммов, а это значило, что не хватило всего одной рыбки в улове.

«Во время награждения, когда Диану по микрофону пригласили на середину поляны, она какие-то секунды пребывала в замешательстве: «Мама, это меня? Меня вызывают?» А когда вернулись с соревнований, она, не заходя домой, схватила кубок, медаль и бегом помчалась к подружкам. Очень Диана довольна своим участием, но ещё больше за внучку порадовался дедушка. Надеется, что ему хорошая смена подрастает», – рассказала на следующий день мама юной чемпионки.

На взвешивании улов победительницы из дюжины плотвичек, краснопёрок и окуньков потянул на 262 грамма и оказался почти вдвое большим, чем у десятилетнего Даниила Бестужева (136 граммов), завоевавшего второе место. На третьем месте ещё одна представительница прекрасной половины человечества – сестра Даниила, четырёхлетняя Эвелина.

Любопытно, что, несмотря на очень юный возраст, Эвелина Бестужева уже второй раз принимает участие в нашем фестивале и оба раза завоёвывает награды. В 2022 году ей достался приз как самой юной участнице, этот же приз в её руках и в этом году.

Душа – главный ингредиент псковской ухи

После взвешивания уловов вся рыба, пойманная юными рыболовами, была торжественно отпущена в родную стихию. Дальше последовала беспроигрышная лотерея, где каждый рыбачок получил заслуженные подарки. Тут и уха подоспела. Юные спортсмены и члены их команд поддержки, вымыв руки и сменив удочки на чашки и ложки, с удовольствием отведали настоящей псковской ухи из свежайшей рыбы, ещё вчера плававшей в Псковском и Чудском озёрах. Забегая вперёд, скажу, что уха, приготовленная усилиями и стараниями организаторов фестиваля (Борис Пивоваров, Сергей Сарафанов и Денис Кузнецов), а это ни много ни мало, а около 200 литров, была съедена вся до последней капли. Были накормлены и рыболовы, и все присутствовавшие на этом празднике, голодным никто не остался. Уха была всегда, все восемнадцать лет, все восемнадцать раз. На первых фестивалях её готовили на костре здесь же на берегу, но желающих отведать рыбацкого блюда становилось всё больше и больше, и походный котелок давно переехал на серьёзную кухню. Но вкус псковской ухи стал только лучше, потому что те люди, которые её ежегодно готовят, вкладывают туда главный ингредиент – свою душу.

С рыбой – лишь каждый третий

Взрослые рыболовы состязались в течение двух с половиной часов в трёх номинациях: поплавок, спиннинг и фидер (донная удочка). Рыба в праздничный день клевать отказывалась, и на финиш с уловом пришёл лишь каждый третий спортсмен. Как говорят рыболовы – это трудовая рыбалка. Тем заслуженней победа в таких условиях, тем удивительней итог в ловле рыбы поплавочной удочкой. И здесь, как и среди юных рыболовов, победу одержала... рыбачка. Псковичка Светлана Григорьева заняла первое место и завоевала кубок с результатом 820 граммов, второе место у Александра Антонова (456 граммов), на третьем месте Кирилл Андреев (178 граммов). Из 29 поплавочников рыбу удалось поймать девяти рыболовам.

Среди спиннингистов победу одержал Игорь Никитин. Он единственный, кто в этот день сумел поймать щуку из реки Великой. Зубастая хищница весом 820 граммов принесла удачливому рыболову не только победу, но и специальный приз «За самую крупную рыбу». На втором месте оказался Владимир Алексеев (408 граммов), на третьем – Вадим Ходаков (390 граммов). Рыбу поймали десять спиннингистов из 37.

В ловле фидером уловы оказались чуть весомее, чем у поплавочников и спиннингистов, но с рыбой повстречались всё равно лишь восемь из 23 спортсменов. Кубок и первое место завоевал Денис Галамбица с результатом 1 392 грамма (самый большой улов фестиваля), на втором месте Александр Кудрявцев (816 граммов), на третьем – Артём Гагич (232 грамма).

18-й рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2023» завершился. Федерация рыболовного спорта вместе с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова успешно продолжают совместную работу по популяризации любительского и спортивного рыболовства, повышению экологической культуры и пропаганде бережного отношения к водным биоресурсам. Цели достигнуты. Огромное спасибо всем участникам, организаторам и спонсорам рыболовного фестиваля «Псковская уха – 2023» и до встречи в следующем году.

P.S. И я там был. И угощение от псковских рыболовов отведал. Очень-очень вкусно! И нисколько не преувеличиваю, ведь толк в ухе я знаю. Так совпало, но ровно 20 лет, как я и на рыбалках на костре, и дома на плите регулярно и с удовольствием готовлю это рыбацкое блюдо.