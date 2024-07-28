В Изборске отметили 80-летие освобождения от нацистских захватчиков
В Изборске 80-летие освобождения от нацистских захватчиков отметили традиционным праздником на валу у подножия Изборской крепости, сообщает издание «Печорская правда».
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Фото: Людмила Писарь
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Фото: Людмила Писарь
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Фото: Людмила Писарь
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Фото: Людмила Писарь
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Фото: Людмила Писарь
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Фото: Людмила Писарь
Во время концерта чествовали местных жителей. Кроме творческих коллективов Изборского Дома культуры в концерте принимали участие артисты из Печор, Пскова, Острова, Палкино. Также выступил духовой оркестр спецназа из Пскова.
Одной из изюминок концерта стало выступление изборского оркестра народных инструментов.
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