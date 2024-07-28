В Изборске отметили 80-летие освобождения от нацистских захватчиков

22:06, 28 июля 2024, ПАИ

В Изборске 80-летие освобождения от нацистских захватчиков отметили традиционным праздником на валу у подножия Изборской крепости, сообщает издание «Печорская правда».



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь











Во время концерта чествовали местных жителей. Кроме творческих коллективов Изборского Дома культуры в концерте принимали участие артисты из Печор, Пскова, Острова, Палкино. Также выступил духовой оркестр спецназа из Пскова.

Одной из изюминок концерта стало выступление изборского оркестра народных инструментов.