Международный день тигра отмечают сегодня

07:18, 29 июля 2024, ПАИ

Международный день тигра отмечают сегодня, 29 июля, сообщает calend.ru.

Праздник был учреждён в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. Инициаторами учреждения праздника стали 13 стран, которые участвовали в форуме.

Тигр внесён в Красную книгу России и другие охранные документы. Это животное находится под защитой – человек создаёт заповедники и природоохранные зоны, позволяющие сохранить численность тигров.

Главная цель проведения Международного дня тигра – информирование людей о проблеме исчезновения животного и способах его защиты. В этот день проходит множество мероприятий – акции, экскурсии и тематические выставки.