Международный день тигра отмечают сегодня
Международный день тигра отмечают сегодня, 29 июля, сообщает calend.ru.
Праздник был учреждён в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. Инициаторами учреждения праздника стали 13 стран, которые участвовали в форуме.
Тигр внесён в Красную книгу России и другие охранные документы. Это животное находится под защитой – человек создаёт заповедники и природоохранные зоны, позволяющие сохранить численность тигров.
Главная цель проведения Международного дня тигра – информирование людей о проблеме исчезновения животного и способах его защиты. В этот день проходит множество мероприятий – акции, экскурсии и тематические выставки.
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