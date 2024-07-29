41% россиян обнаруживает на подержанных телефонах информацию от предыдущих хозяев
41% россиян, которые покупали телефоны с рук, обнаруживали на устройствах данные прошлых хозяев, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Часто личные сведения становятся источником информации для злоумышленников, которые с чужого аккаунта могут рассылать сообщения с просьбой о переводе денег. Чаще всего россияне оставляют на проданных телефонах личные фотографии и заметки, а иногда даже забывают выходить из своих личных аккаунтов. Этими данными могут воспользоваться злоумышленники.
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