О необычных свойствах сметаны рассказали учёные
Сметана является кисломолочным продуктом с пробиотическими свойствами, способствующими росту полезной мокрофлоры, пишет «Газета.ру» со ссылкой на заведующего кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Куликова.
За счёт витамина В4 улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира в сметане способствует усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах.
Помимо этого, сметана является хорошим продуктом с гастрономической точки зрения – она усиливает вкус блюд, что позволяет улучшить аппетит.
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