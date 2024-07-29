О необычных свойствах сметаны рассказали учёные

08:07, 29 июля 2024, ПАИ

Сметана является кисломолочным продуктом с пробиотическими свойствами, способствующими росту полезной мокрофлоры, пишет «Газета.ру» со ссылкой на заведующего кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Куликова.

За счёт витамина В4 улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира в сметане способствует усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах.

Помимо этого, сметана является хорошим продуктом с гастрономической точки зрения – она усиливает вкус блюд, что позволяет улучшить аппетит.

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