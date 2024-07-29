Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водитель автобуса сломал ногу из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля в Острове

В Острове водитель автобуса получил перелом ноги из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Автомобиль по неизвестной причине выехал на встречную полосу. В результате столкновения двух машин 63-летний водитель автобуса получил перелом ноги.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2024

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Пскове
29 июля 2024

Колесо оторвалось у автомобиля в центре Пскова
29 июля 2024

14-летний подросток пропал в Великих Луках
29 июля 2024

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
29 июля 2024

Водитель автобуса сломал ногу из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля в Острове
29 июля 2024

19-летняя девушка пропала в Пскове
28 июля 2024

Пенсионер госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пустошке
28 июля 2024

Жилой дом горел в Печорском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...