Водитель автобуса сломал ногу из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля в Острове
В Острове водитель автобуса получил перелом ноги из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Автомобиль по неизвестной причине выехал на встречную полосу. В результате столкновения двух машин 63-летний водитель автобуса получил перелом ноги.
Обстоятельства несчастного случая выясняются.
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29 июля 2024
Водитель автобуса сломал ногу из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля в Острове