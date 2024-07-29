Водитель автобуса сломал ногу из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля в Острове

10:55, 29 июля 2024, ПАИ

В Острове водитель автобуса получил перелом ноги из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Автомобиль по неизвестной причине выехал на встречную полосу. В результате столкновения двух машин 63-летний водитель автобуса получил перелом ноги.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.