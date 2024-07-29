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Спорт

Пскович вышел в финальный этап чемпионата России по фиджитал-спорту

Студент ПсковГУ Арсений Тимофеев получил путёвку на финальный этап чемпионата страны по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор», который пройдёт в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фиджитал-спорта Санкт-Петербурга.

Пскович вышел в финальный этап чемпионата России по фиджитал-спорту. Фото здесь и далее: Федерация фиджитал-спорта Санкт-Петербурга

Путёвка на чемпионат разыгрывалась на окружном этапе – чемпионате Северо-Западного федерального округа по фиджитал-спорту. Арсений Тимофеев занял первое место, второе заняла петербурженка Владислава Стасюкевич, а замкнула тройку лидеров её землячка Алёна Бывшева.

Кроме того, в дисциплине «двоеборье – тактическая стрельба» студенческая команда «Псковские барсы» завоевала бронзу дисциплины, пропустив вперёд команды из Санкт-Петербурга.

Студенческая команда «Псковские барсы» завоевала бронзу

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