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Происшествия

Дамбу прорвало на Беломорско-Балтийском канале в Карелии

Временную перемычку, установленную на время реконструкции между двумя шлюзами Беломорско-Балтийского канала, размыло водой в Карелии 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. По данным служб, три дома разрушено, пострадали девять человек, из них трое спасены. Судьба ещё четверых неизвестна, идут их поиски. Три человека, которые были на смене в момент прорыва, не пострадали.

В муниципальном образовании введён режим чрезвычайной ситуации, сообщили власти Сегежского округа.

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