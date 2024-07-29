Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
Столкновение автомобиля ВАЗ и мотоцикла произошло у дома № 1 на проспекте Ленина в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал 38-летний мотоциклист. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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