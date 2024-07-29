Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

12:25, 29 июля 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля ВАЗ и мотоцикла произошло у дома № 1 на проспекте Ленина в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 38-летний мотоциклист. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук. Обстоятельства произошедшего выясняются.