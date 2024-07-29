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Происшествия

12 пожаров ликвидировали пожарные за неделю в Псковской области

12 техногенных пожаров ликвидировали пожарные подразделения за неделю в Псковской области, сообщили корреспонденту ПАИ в региональном МЧС России.

В многоквартирном жилом доме на улице Карла Либкнехта в Невеле произошёл пожар. Эвакуировали 29 человек, из них шестеро детей. Ликвидировали возгорание семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Жилой дом загорелся в деревне Лакомица Великолукского района. Удалось спасти три хозяйственные постройки.

Возгорание автомобиля ликвидировали на Рижском проспекте в Пскове. Причиной стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в моторном отсеке. Пострадавших нет.

Жилой дом и баню потушили в деревне Песчивка в Опочецком районе. Пожар ликвидировали пять специалистов и две единицы техники.

Пожар в нежилом доме потушили на проспекте Володарского в Порхове. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Пострадавших нет.

Три жилых дома удалось спасти при ликвидации пожара в бане на улице Профсоюзной в Новом Изборске Печорского района. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительной печи в бане.

Всего за неделю при пожарах спасли пять жилых домов и восемь строений. Большинство пожаров произошло из-за неисправности электросетей и оборудования, отметили специалисты.

Помимо этого, за неделю спасатели осуществили 28 выездов. Четыре из них – для оказания помощи, а 10 были связаны с ДТП.

Также группы разминирования поисково-спасательных отрядов Пскова и Великих Лук идентифицировали 16 единиц взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Информация передана в правоохранительные органы.

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