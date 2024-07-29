Экологию хотят вернуть в российские школы

13:03, 29 июля 2024, ПАИ

Дисциплину «экология» хотят вернуть в российские школы, чтобы сформировать у учащихся бережное отношение к природе, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора РФ Наталию Косихину.

Уроки можно будет проводить в формате походов или выездных экскурсий. В школах должно быть экологическое просвещение, ученики должны знать закон «Об охране окружающей среды», отметила сенатор.

Возвращение дисциплины в школы позволит узнать об экологической ситуации в стране, воспитать в детях сознательность и чувство ответственности за охрану природы, подчеркнула Наталия Косихина.