Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 30 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами грозы.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +21 до +26.
Атмосферное давление будет низким.
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