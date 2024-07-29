Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июля

13:02, 29 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 30 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами грозы.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +21 до +26.

Атмосферное давление будет низким.