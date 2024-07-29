Доследственную проверку по факту смерти 19-летней девушки проводят в Псковской области
Доследственную проверку по факту смерти 19-летней девушки проводят в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.
«Подтверждаем обнаружение трупа, по факту смерти проводится доследственная проверка», – отметили в пресс-службе.
Напомним, что девушка пропала 26 июля. Сегодня стало известно, что её нашли погибшей.
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