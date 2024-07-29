Доследственную проверку по факту смерти 19-летней девушки проводят в Псковской области

13:43, 29 июля 2024, ПАИ

Доследственную проверку по факту смерти 19-летней девушки проводят в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

«Подтверждаем обнаружение трупа, по факту смерти проводится доследственная проверка», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что девушка пропала 26 июля. Сегодня стало известно, что её нашли погибшей.